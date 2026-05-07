Цены в России ушли в минус впервые за несколько месяцев

В России впервые за долгое время официально зафиксировали недельную дефляцию. С 28 апреля по 4 мая 2026 года цены в стране снизились на 0,02 процента после роста на 0,05 процента неделей ранее. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Наиболее заметно за неделю подешевели продукты питания. В целом цены на продовольственные товары снизились на 0,3 процента, а плодоовощная продукция − сразу на 2,66 процента. Сильнее всего упали цены на огурцы − на 11,6 процента, а также на помидоры − на 7,5 процента. Продолжили дешеветь бананы, яблоки и картофель.

Среди других продуктов снизились цены на яйца − на один процент, рис − на 0,4 процента, свинину − на 0,3 процента, сливочное масло − на 0,1 процента. Незначительно подешевело молоко. При этом рост цен на сахар, говядину и подсолнечное масло замедлился.

В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю практически не изменились − рост составил 0,01 процента. Быстрее стали дешеветь электроника и бытовая техника − на 0,53 процента, обувь − на 0,3 процента. Также снизились цены на одежду и бытовую химию.

Стоимость легковых автомобилей в целом осталась стабильной. Иномарки подорожали на 0,02 процента, а цены на отечественные машины не изменились. При этом бензин и дизельное топливо продолжили дорожать − на 0,1 и 0,09 процента соответственно.

В сфере услуг зафиксирован рост цен на 0,5 процента. Больше всего подорожали услуги санаториев − на 2,5 процента, а также гостиниц − на 1,2 процента. Кроме того, выросли цены на стоматологические и бытовые услуги.