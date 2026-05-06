В России зафиксировали резкий рост продаж антидепрессантов

Россияне стали активно покупать антидепрессанты и препараты от тревожности. За последние три года объем продаж антидепрессантов в денежном выражении увеличился более чем вдвое, анксиолитиков ‒ примерно на треть, психостимуляторов ‒ примерно на 20%, сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании AlphaRM.

По информации RNC Pharma, только за первый квартал 2026 года аптеки продали 6,4 миллиона упаковок антидепрессантов на 5,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 22% в упаковках и на 34% в деньгах, передает РБК.

Продажи препаратов от тревожности — анксиолитиков — также остаются высокими. За первые месяцы 2026 года россияне купили 4,8 миллиона упаковок на сумму 2,6 миллиарда рублей.

Среди антидепрессантов лидерами рынка стали «Ципралекс», «Триттико» и «Велаксин». В категории препаратов от тревоги первое место занимает «Афобазол», на который приходится почти 43% рынка. Также в числе популярных препаратов ‒ «Грандаксин» и «Тенотен».

Эксперты связывают рост спроса сразу с несколькими причинами. Психиатр и психотерапевт клиники «Рассвет» Ирина Краилина считает, что люди стали меньше бояться обращаться за психиатрической помощью, а диагностика тревожных и депрессивных состояний стала доступнее.

Кроме того, специалисты отмечают влияние пандемии коронавируса. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, именно после пандемии врачи стали чаще назначать антидепрессанты вместо лечения только отдельных симптомов.

По данным Росстата, с 2020 по 2024 год заболеваемость психическими расстройствами в стране выросла на 18% ‒ в основном за счет депрессий, тревожных и стрессовых состояний.