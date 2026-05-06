Бизнесу Тюмени объяснили правила получения участков в лесу и условия работы

В Тюмени прошел открытый диалог предпринимателей со специалистами профильных ведомств, посвященный развитию туристических проектов на землях лесного фонда. Главные вопросы, которые обсуждались: как получить участок и что на нем можно делать.

Представитель департамента лесного комплекса Тюменской области Павел Мартюченко рассказал о правилах и возможностях работы на таких территориях. Предприниматели могут самостоятельно подобрать территорию с помощью картографических сервисов, а затем обратиться в ведомство, чтобы уточнить ее статус и допустимые виды использования. Участки предоставляются через аукцион, их подготовка ведется за счет бюджета.

При этом действуют важные ограничения: нельзя ограничивать доступ граждан на лесные территории, все работы должны строго соответствовать проекту освоения лесов, а сохранение природной среды является обязательным условием. Кроме того, предприниматели должны ежегодно отчитываться о своей деятельности.

Участникам встречи также рассказали о возможностях инфраструктурной поддержки и механизме «одного окна», который помогает бизнесу получать комплексное сопровождение проектов.

«Интерес к развитию туризма в лесах остается высоким. Такие встречи помогают выстроить понятные правила работы и снизить риски для бизнеса, а значит, способствуют появлению новых проектов, которые сочетают развитие территории и сохранение природы», – отметили организаторы.

Напомним, что Тюменская область обладает богатым природным потенциалом для экологического туризма. В регионе расположены особо охраняемые природные территории. Развитие экотуризма является одной из задач национального проекта «Экологическое благополучие».