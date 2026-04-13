В селе Мальково Тюменского округа открыли новую школу на 1101 место

В селе Мальково Тюменского округа торжественно открыли новую школу. Учебное заведение рассчитано на 1101 место, здесь будут учиться более тысячи ребят. Здание возвели с опережением графика – решение о строительстве приняли в августе 2023 года после осмотра старой школы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, посетивший новостройку, остался под приятным впечатлением. «Осмотрели кабинеты – там есть все для того, чтобы раскрыть потенциал ребенка и сделать занятия интересными и полезными: современные классы, в том числе для робототехники и домоводства, своя телестудия и кинорекреация, музейная зона. Классный спортивный зал – сам бы с удовольствием в таком занимался», – поделился глава региона.

Площадь школы превышает 21 тысячу квадратных метров, здание состоит из трех блоков. Один из них предназначен для учащихся средних и старших классов, второй вмещает обеденный зал на 550 посадочных мест с пищеблоком, два спортзала, актовый зал и книгохранилище, третий – для учеников начальной школы . На прилегающей территории обустроили спортивное ядро: площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, беговые дорожки и тренажерную зону. При этом местные жители тоже смогут приходить сюда, чтобы поддерживать физическую форму.

Напомним, сейчас в Тюменской области возводятся 11 школ. В 2026 году планируется открыть сразу три крупные школы на тысячу мест – в тюменских микрорайонах Березняковский и на улице Красных Зорь, в поселке Винзили. Совершенствовать образовательную инфраструктуру помогают инструменты национального проекта «Молодежь и дети».