Леса Тюменской области начнут патрулировать на земле и с воздуха

В Тюменской области официально стартует пожароопасный сезон. Губернатор Александр Моор подписал постановление о его начале с 6 апреля. Решение традиционное, но в этом году снег тает стремительно и леса быстро подсыхают.

«Это традиционная мера, которая позволяет нам эффективнее предупреждать и бороться с природными и лесными пожарами», – пояснил глава региона.

С первых дней апреля в полную силу заработают дежурные лесопожарные группы. Леса будут патрулировать с земли и с воздуха. Помогать специалистам станет система видеомониторинга – стационарные камеры охватывают 76% территории области. В небе контроль ведут более 60 беспилотников.

«В зависимости от обстановки оперативно введем особый противопожарный режим. Тогда вход в леса будет под запретом», – предупредил Александр Моор.

Напомним, для тушения природных пожаров в регионе подготовлена группировка из более чем 2,5 тысячи человек и свыше 11 тысяч единиц техники. Ранее по поручению губернатора был расширен перечень населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров – в 2026 году в него вошли 860 территорий. Также в регионе работает 115 отдельных постов противопожарной службы, на базе ряда из них созданы опорные пункты по тушению природных пожаров.