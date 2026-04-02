Депутатам Тюменской облдумы рассказали о развитии ИИ в регионе

Тюменская область по итогам 2025 года вошла в тройку лидеров по внедрению доверенного искусственного интеллекта – наравне с Московской и Сахалинской областями. Об этом на выездном заседании комитета областной Думы по экономической политике сообщил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

«Мы уже применяем технологии ИИ в госуправлении, здравоохранении, транспорте, безопасности, социальной сфере, экологии и образовании, – отметил Станислав Логинов. – В эпоху стремительного развития этой сферы важно не оставаться в стороне и внедрять новые решения в жизнь области и ее жителей. Это помогает оптимизировать рутинные задачи, быстрее обрабатывать большие объемы данных и освобождать время для того, что действительно требует человеческого участия».

В здравоохранении ИИ обработал более 500 тысяч медицинских снимков – половину от общего объема исследований. В трети случаев система выявила отклонения от нормы. Платформа прогнозной аналитики сформировала 2,6 миллиона оценок рисков для 5 тысяч врачей. Голосовой помощник Voice2Med преобразует речь врача в текст, экономя до 30% времени на заполнение документов.

В сфере безопасности единый центр обрабатывает данные с почти 800 камер, распознавая лица и номера автомобилей с точностью более 80%. В прошлом году с его помощью раскрыли 34 преступления и задержали 146 человек. Система видеонаблюдения фиксирует ДТП с точностью 70%, а мобильный комплекс распознает шесть типов дефектов дорог, сокращая время сбора информации втрое.

В госуправлении интеллектуальная обработка документов ускорила работу с обращениями граждан: время обработки одного документа сократилось на четверть. В экологии система «Лесохранитель» с помощью 104 камер выявляет более половины лесных пожаров и в семь раз снижает затраты на их тушение. А виртуальный помощник обрабатывает две трети звонков без участия оператора.

В заседании приняли участие депутаты Тюменской областной Думы, представители Госдумы, студенты региональных вузов и школьники.