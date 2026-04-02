Депутатам Тюменской облдумы рассказали о развитии ИИ в регионе

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
​Тюменская область вошла в тройку лидеров по внедрению доверенного ИИ в России

Тюменская область по итогам 2025 года вошла в тройку лидеров по внедрению доверенного искусственного интеллекта – наравне с Московской и Сахалинской областями. Об этом на выездном заседании комитета областной Думы по экономической политике сообщил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

«Мы уже применяем технологии ИИ в госуправлении, здравоохранении, транспорте, безопасности, социальной сфере, экологии и образовании, – отметил Станислав Логинов. – В эпоху стремительного развития этой сферы важно не оставаться в стороне и внедрять новые решения в жизнь области и ее жителей. Это помогает оптимизировать рутинные задачи, быстрее обрабатывать большие объемы данных и освобождать время для того, что действительно требует человеческого участия».

В здравоохранении ИИ обработал более 500 тысяч медицинских снимков – половину от общего объема исследований. В трети случаев система выявила отклонения от нормы. Платформа прогнозной аналитики сформировала 2,6 миллиона оценок рисков для 5 тысяч врачей. Голосовой помощник Voice2Med преобразует речь врача в текст, экономя до 30% времени на заполнение документов.

В сфере безопасности единый центр обрабатывает данные с почти 800 камер, распознавая лица и номера автомобилей с точностью более 80%. В прошлом году с его помощью раскрыли 34 преступления и задержали 146 человек. Система видеонаблюдения фиксирует ДТП с точностью 70%, а мобильный комплекс распознает шесть типов дефектов дорог, сокращая время сбора информации втрое.

В госуправлении интеллектуальная обработка документов ускорила работу с обращениями граждан: время обработки одного документа сократилось на четверть. В экологии система «Лесохранитель» с помощью 104 камер выявляет более половины лесных пожаров и в семь раз снижает затраты на их тушение. А виртуальный помощник обрабатывает две трети звонков без участия оператора.

В заседании приняли участие депутаты Тюменской областной Думы, представители Госдумы, студенты региональных вузов и школьники.


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=sxuV9qSat5Ar4K7ePuba0LFIHS2STzyMf69e7Pam2ItyHhTO6Tq3syo7P1ddMOZeLEeiL+FXCJIM3NbYQPF+uEqRtn3XP14QlOdRNlbGVjGDcTjG3LGgJ132V0mBEvM1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=sxuV9qSat5Ar4K7ePuba0LFIHS2STzyMf69e7Pam2ItyHhTO6Tq3syo7P1ddMOZeLEeiL+FXCJIM3NbYQPF+uEqRtn3XP14QlOdRNlbGVjGDcTjG3LGgJ132V0mBEvM1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Utair увеличит число рейсов из городов Югры в летнем расписании 648
  2. ​СК «ЮВиС» против депутата: конфликт из-за участка у Боровой в Сургуте перешел в правовую плоскость 574
  3. Перехода на 10-летнее обучение не будет – Минпросвещения 453
  4. ​В Сургуте ко Дню геолога наградили ветеранов и вспомнили роль первооткрывателей 450
  5. ​Нужно ли ограничивать смартфоны детям: читатели СИА-ПРЕСС не пришли к единому мнению 427
  6. ​«Там, где появлялась дорога, там появлялась нефть» 426
  7. Эти люди, настоящие герои своей профессии, своего края, своей страны, своего народа 387
  8. Лучшие годы жизни. Законная гордость за причастность к Великому делу по обеспечению страны нефтегазовыми ресурсами 380
  1. Доктор, у меня это. Сахарный диабет // ONLINE 1690
  2. Барсов прав: намыв песка на Заячьем острове вместо превращения его в огромную рекреационную зону — очередной пример варварского освоения города 1443
  3. ​«Он меня пристрелит». Депутат и предприниматель Евгений Барсов в гневе рассказал об уничтожении поймы Оби городскими подрядчиками 1386
  4. ​Ипотека становится сложнее: что изменится с 1 апреля? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1197
  5. ​Экс-глава Сургута Вадим Шувалов планирует участвовать в выборах в Тюменскую областную думу 1169
  6. Памятные даты апреля 2026 года: люди, события, юбилеи 1145
  7. Минцифры готовит новые ограничения против VPN-сервисов 1144
  8. Власти Югры планируют ограничить поступление иностранных абитуриентов после скандала с поддельными аттестатами 1100
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 апреля? // АФИША 1099
  10. Сургутские дорожники готовятся к строительству двух важнейших участков городских трасс 1093
  1. Цветы с топором 9761
  2. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 9486
  3. ​Медицина для правильных 8687
  4. ​Вопрос на послезавтра 5256
  5. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 3897
  6. ​«Около 80% проголосовавших высказались за сохранение «Авроры» и ее преобразование в общественное пространство» 3027
  7. Наконец Сургут приступил к освоению ядра центра города. Теперь вопрос в качестве архитектуры и наполнения 2997
  8. ​Как будет ездить новый автобус №17? Власти Сургута опубликовали схему движения 2750
  9. ​Елена Зинина: «Гематология изменилась радикально – это произошло буквально на нашей памяти» 2631
  10. Нефть в Сургуте закончится всего через два поколения. Как город будет жить после этого — нужно думать уже сейчас. Но, кажется, город живет одним сегодняшним днем 2590

