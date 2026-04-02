В Тюмени состоялся фестиваль #ЛюдиКакЛюди

В Тюмени на базе детского центра «Музейляндия» прошел X Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, приуроченный ко Всемирному дню информирования об аутизме. Но главное событие – не сам праздник, а заявленная на нем системная работа региона с семьями, воспитывающими особенных детей.

На учете в органах здравоохранения Тюменской области состоят более 1,3 тысячи детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Для них в регионе выстроена многоуровневая система сопровождения: медицинские учреждения, социальные службы, инклюзивное образование.

«Огромную роль в этом играет некоммерческий сектор, от которого во многом зависит развитие системы, поэтому мы всячески его поддерживаем», – отметил директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин, посетивший фестиваль.

Организатором площадки выступил центр комплексной реабилитации «Родник» – региональный ресурсный центр по поддержке детей с РАС и их родителей. Как рассказала начальник управления по вопросам соцобслуживания Гульнара Байматова, большинство особенных детей уже проходят реабилитацию, причем около 40% – именно на базе «Родника».

Для гостей фестиваля работали мастер-классы, консультации психологов и методистов, адаптивные настольные игры, телесно-ориентированная терапия и даже ансамбль ложкарей. Родители смогли получить ответы на самые острые вопросы: как находить контакт с ребенком, помогать ему социализироваться и готовить ко взрослой жизни.

«Важно именно ансамблевое исполнение, потому что так дети учатся коммуницировать и социализируются», – подчеркнула педагог Елена Кабирова, которая уже пять лет работает с детьми с ОВЗ.

Фестиваль прошел при поддержке департаментов социального развития и культуры, а также регионального отделения «Единой России».