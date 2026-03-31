Тюменская делегация обсудила с вьетнамским университетом научное сотрудничество

Делегации Тюменской области провела ряд рабочих встреч в Республике Вьетнам. Команду региона возглавляет заместитель губернатора Андрей Пантелеев, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. В центре внимания визита – развитие научного сотрудничества.

Так, состоялась встреча с командой Ханойского университета науки и технологий (HUST). Это учебное заведение играет ключевую роль в системе высшего образования Вьетнама, особое внимание в его работе уделяется стратегическим технологиям, промышленному развитию, новым технологиям и материалам.

В рамках встречи подробно рассмотрели вопросы сотрудничества между университетами Тюменской области и Вьетнама. Тюменская делегация презентовала Тюменский межуниверситетский кампус, стороны обсудили проведение совместных исследований, культурный обмен между студенческими сообществами и развитие гуманитарных связей.

Напомним, в прошлом году в Тюмени прошел День Вьетнама, вызвавший большой интерес у жителей областной столицы. Нынешний визит продолжает укрепление связей между регионом и дружественной страной.