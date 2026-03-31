Федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УрФО выступил на площадке Цзилиньского университета

Тюменский опыт патриотического воспитания представили в Китае. Федеральный координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев принял участие в открытом диалоге российской и китайской молодежи в Чанчуне, сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятие, прошедшее на площадке Цзилиньского университета, было посвящено вопросам исторического воспитания и сохранения правды о Второй мировой войне.

Владимир Сбитнев презентовал патриотическую кампанию «Мы помним», которая ежегодно реализуется в Тюменской области. В 2025 году в рамках кампании прошло 11 проектов: «Георгиевская лента», «Автобус Памяти», «Патриотический субботник», «Минута молчания», «Уроки Великой Победы», «Модель историко-политических конференций времен Великой Отечественной войны», «Свеча Памяти», «Знамя Победы», «Лица Героев Победы», «Патриотический квартирник» и #Кстати.Тюмень.

«Мы убеждены, что патриотическое воспитание должно быть живым, понятным и близким молодежи. Важно не просто передавать исторические знания, а помогать молодым людям почувствовать личную связь с историей своей страны, осознать цену Победы и значимость сохранения исторической правды», – отметил Владимир Сбитнев.