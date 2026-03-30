Пять миллиардов рублей направят на ремонт сельских почтовых отделений по всей России

В России выделят пять миллиардов рублей на приведение сельских почтовых отделений в нормативное состояние. Работа будет вестись, в том числе, в Тюменской области. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации РФ, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев на встрече с губернатором Александром Моором.

Финансирование на эти цели не было заложено в бюджете на 2026 год. Однако при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко ситуацию удалось изменить. В ближайшее время федеральное правительство направит средства на ремонт почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности.

«Конечно, для окончательного решения проблемы этих средств недостаточно – сегодня в целом по стране ремонта требуют более 17 тысяч отделений почтовой связи. Есть такие объекты и в Тюменской области. Поэтому мы будем продолжать поиск дополнительных механизмов для модернизации инфраструктуры почтовой связи и повышения эффективности работы "Почты России"», – рассказал Владимир Якушев.

Сенатор поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за постоянную обратную связь. «Без четкой и актуальной информации "с земли" эффективная законотворческая работа невозможна. Мы постоянно сверяем свои позиции и вместе ищем решения, направленные на развитие регионов и улучшение жизни людей», – подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации.