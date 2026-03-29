Аспирантка ТИУ разрабатывает технологию переработки нефтяных отходов в стройматериалы

В Тюменской области создаются условия для работы молодых ученых. В лабораториях ведущих вузов студенты успешно работают над собственными исследованиями, которые помогают развивать промышленность, экономику, медицину и другие сферы. В строящемся по национальному проекту «Молодежь и дети» Межуниверситетском кампусе Тюмени для них будет открыто 15 лабораторий.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Один из ярких примеров – аспирант четвертого курса ТИУ по направлению «Экология» Анастасия Зимнухова. Несколько лет она изучает буровые шламы на углеводородной основе. Цель – найти оптимальный способ обезвреживания отходов и переработки их в строительный материал, пригодный, например, для дорожного полотна.

«Исследование перспективное. Оно позволит наладить производство новых материалов и улучшить экологию», – отметил губернатор Александр Моор.

В будущем такие ученые, как Анастасия Зимнухова, смогут продолжить свои разработки в кампусе, где для студентов, выбирающих научные специальности, создадут современные лаборатории.