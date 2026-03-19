Разбойных нападений в Тюменской области стало почти на треть меньше

На заседании Тюменской областной думы начальник регионального Управления МВД Александр Смирнов представил отчет о работе полиции за 2025 год. Депутаты и руководство ведомства сошлись во мнении: ключевое достижение – удалось переломить кадровый кризис среди участковых.

Год назад по постановлением губернатора Тюменской области Александра Моора и по инициативе фракции «Единая Россия» стражи порядка, работающие на селе, начали получать ежемесячную доплату – десять тысяч рублей из областного бюджета. Мера сработала – отток кадров прекратился.

«Считаю, что деятельность по закреплению квалифицированных кадров в системе МВД необходимо продолжать. Ведь качественная работа полиции по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности имеет огромное значение для всех жителей региона», – подчеркнул глава региона.

Также Александр Смирнов озвучил статистику за прошлый год. Количество разбойных нападений сократилось почти на 30%, квартирных краж – на 15%, грабежей – на 9%. Более чем на 20% реже стали воровать с банковских карт. В борьбе с наркопреступностью пресечено свыше 2,5 тысячи нарушений, выросло число раскрытых дел, снизилось количество отравлений запрещенными веществами. А система «Безопасный город» за год помогла задержать 146 человек, находившихся в розыске.