16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey
​Россиянам с вредными привычками могут повысить взносы на медстрахование

В России предложили изменить систему ОМС для граждан с вредными привычками

​Россиянам с вредными привычками могут повысить взносы на медстрахование
Фото: freepik.com

Для россиян, которые сознательно не следят за своим здоровьем, нужно повысить взносы по системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой выступил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, передают РИА Новости.

По его словам, базовый пакет медицинской помощи должен остаться бесплатным для всех граждан. Однако для людей, которые курят или неправильно питаются, можно ввести повышенные коэффициенты при расчете страховых взносов.

«Толстеешь, куришь – получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3. Все регулируется деньгами», – отметил Уфимцев.

Как считает глава Всероссийского союза страховщиков, такие меры могут стать финансовым стимулом для россиян вести более здоровый образ жизни.


Сегодня в 12:34, просмотров: 122, комментариев: 0
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новый шанс остаться в Сургуте с комфортом: специальные условия для членов профсоюзов 607
  2. В районной поликлинике на Студенческой в Сургуте произошел пожар 549
  3. ​ИЖС теряет обороты: финансирование частного строительства сократилось на сотни миллиардов 507
  4. ​В выходные с 7 по 9 марта Кардиоцентр Сургута принял десятки экстренных пациенток 501
  5. ​В приложении MAX появились электронные удостоверения для льготников 495
  6. Малый бизнес в России погружается в пессимизм: треть предпринимателей задумались о продаже или закрытии дела 477
  7. На «Дух огня» в Югру приедут Федор Бондарчук и группа «Браво» 458
  8. В России удаленный формат работы практикуют в каждой третьей компании 454
  9. Госархив Югры разыскивает родственников труженицы тыла Анастасии Замятиной 406
  10. Накопления югорчан в Сбере за год выросли на четверть 377
  1. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 7753
  2. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 2526
  3. ​Как будет ездить новый автобус №17? Власти Сургута опубликовали схему движения 2110
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-9 марта? // АФИША 1754
  5. ​На волнах моей памяти 1740
  6. Курсы целомудрия 1740
  7. ​На волнах моей памяти 1725
  8. Двадцать шестой пошёл 1685
  9. Нефть в Сургуте закончится всего через два поколения. Как город будет жить после этого — нужно думать уже сейчас. Но, кажется, город живет одним сегодняшним днем 1646
  10. Православный миллиардер призвал вернуть в России практики крепостного права в трудовых отношениях 1554
  1. ​Маленькое напоминание 8683
  2. ​Что такое хорошо 8641
  3. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 7753
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 5313
  5. ​Важно не количество – важен результат 4235
  6. ​Согрей меня, табло 3992
  7. Очередные квадратные метры высоток или потеря красивого района, на этот раз Геолог 3612
  8. Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта 3566
  9. Масленица в Сургуте будет проходить на трех городских площадках 3418
  10. «Из -21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 3367

