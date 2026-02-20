Названы слагаемые устойчивости бизнеса в турбулентный год

Прошлый год стал для бизнеса испытанием на прочность. Успешнее других оказались компании с накоплениями и оптимальными кредитами. Они не стали выжидать, использовали высокие ставки и заработали на них. На инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в Санкт-Петербурге сегодня обсудили лучшие практики выживания в таких условиях.

Динамику показали компании, действовавшие на опережение: они минимизировали санкционные риски за счет трансформации цепочек поставок, внедряли системы контроля и автоматизации, поддерживали непрерывную операционную эффективность и выстраивали диалог с банками.

Топ-менеджер ВТБ Дмитрий Средин привел в пример три варианта активности: «Первая — компании, сосредоточенные на сохранении устойчивости в условиях давления внешних факторов, прежде всего в угольной промышленности и девелопменте. Вторая — отрасли, сумевшие использовать турбулентность для укрепления позиций, в том числе электронная коммерция, ритейл и ИТ. Третья — бизнес, сделавший ставку на интенсивный рост, инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда».

При высоких ставках корпоративные заёмщики стали более избирательными, чаще стремились защитить прибыль и показатели бизнес-планов при резких движениях рынка.