Список «Единой России» на выборы в Госдуму возглавит Дмитрий Медведев — РБК

Внутриполитический блок Кремля и руководство партии «Единая Россия» определились с базовым составом лидеров общефедеральной части партийного списка на выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре. Об этом РБК сообщили три источника, близкие к администрации президента. По их данным, в федеральную пятерку войдут пять человек.

Первое место в списке, как утверждают собеседники издания, займет председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Еще в ноябре прошлого года РБК писал, что именно такой вариант рассматривался как основной рабочий сценарий.

Вторым номером в общефедеральной части списка станет министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в пятерку войдут директор Московского клинического научно-исследовательского центра — больницы № 52, Герой труда Марьяна Лысенко, начальник центрального штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин, а также военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

Окончательное утверждение списка ожидается ближе к старту избирательной кампании.