Вскоре алименты можно будет взыскивать у граждан стран бывшего СНГ

Госдума ратифицировала изменения в две конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, которые предусматривают взаимное признание и исполнение судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах СНГ, пишут «Ведомости». Документы на рассмотрение нижней палаты парламента внес президент России Владимир Путин в начале января.

Согласно изменениям, взыскатель алиментов сможет обратиться в суд с ходатайством о признании и исполнении судебного приказа. Вместе с заявлением потребуется предоставить официальный документ о том, что приказ вступил в законную силу и подлежит исполнению, если это не следует из самого документа. Также необходимо приложить копию судебного приказа, подтверждающую его вручение или направление должнику. Документы должны иметь заверенный перевод на русский язык либо на язык страны, куда подается обращение.

Участниками Кишиневской конвенции 2002 года являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. К Минской конвенции 1993 года присоединились эти же страны, а также Туркмения, Грузия и Молдавия. Как сообщила статс-секретарь — заместитель министра юстиции России Елена Ардабьева на пленарном заседании 14 января, участники конвенций проводят государственные процедуры, необходимые для исполнения новых норм.

Член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук отметил, что если сейчас работа с неплательщиками алиментов ведется в пределах одной страны, то принятие законов позволит взыскивать средства на содержание детей в случаях, когда разведенные родители проживают в разных государствах СНГ. Он также напомнил, что для граждан Белоруссии уже упрощены правила банковского взыскания, если плательщик алиментов проживает в России.