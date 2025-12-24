В Тюменской области обеспечат безопасность в новогодние праздники

Власти Тюменской области готовятся к обеспечению безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Этот вопрос стал ключевым на предпраздничных заседаниях региональной антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые провел губернатор Александр Моор.

В праздничные дни в регионе запланированы массовые мероприятия: в Тюмени и муниципалитетах определено более 100 площадок для новогодних гуляний, где пройдет свыше 150 мероприятий. Кроме того, в ночь с 6 на 7 января рождественские богослужения состоятся в 78 храмах области.

С учетом большого скопления людей силовые и экстренные службы переведут на усиленный режим работы. В новогодние и рождественские дни службу будут нести дополнительные наряды полиции, Росгвардии и МЧС. Руководители ведомств доложили губернатору, что необходимых сил и средств для обеспечения порядка и реагирования на возможные происшествия достаточно.

Отдельный акцент сделан на пожарной безопасности. По данным Главного управления МЧС России по Тюменской области, в регионе уже проведено более 1 700 профилактических мероприятий. Особое внимание уделяется социальным объектам, а также жилому фонду.

Губернатор Александр Моор поручил органам местного самоуправления и социальным службам взять на особый контроль дома, где проживают одинокие пожилые люди и многодетные семьи. По его словам, именно эти категории жителей требуют повышенного внимания в период праздников.

«Дорогие земляки! Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих близких. Пусть праздники пройдут спокойно и радостно», — обратился к жителям региона губернатор.