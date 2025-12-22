В 2025 году на тюменский сервис «ЦУР. Бизнес.72» поступило более 700 обращений

Единый сервис для бизнеса «ЦУР. Бизнес.72» в Тюменской области в 2025 году обработал уже 705 обращений предпринимателей. Анализ показывает высокую востребованность сервиса в районах области: 514 запросов поступили из муниципалитетов, а не из Тюмени.

«Количество поступивших в работу вопросов говорит о высокой востребованности сервиса не только в областном центре, но и на территориях, где бизнесу особенно важен быстрый доступ к информации и принятию решений. Это универсальная площадка для оперативного решения правовых, организационных, инфраструктурных и экономических задач, возникающих в процессе ведения бизнеса», – отметила руководитель центра Алена Потапова.

Предприниматели чаще всего обращаются по вопросам строительства, земельных отношений, изменений в законодательстве и мерам поддержки. Для работы с запросами привлекаются 24 ведомства, включая федеральные. Средний срок решения вопроса — от 5 до 10 дней.

Работа центра «ЦУР. Бизнес.72», созданного на базе Инвестиционного агентства региона, уже получила федеральное признание: по итогам оценки качества и оперативности Тюменская область занимает третье место в России. Этот результат был озвучен на III Съезде министров экономики регионов в Красноярске.

Обратиться в центр можно через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» или по телефону: +7 (922) 477-38-11.