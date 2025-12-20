16+
​Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми с 2026 года

Президент призвал сделать рождение детей «модным» в России

​Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми с 2026 года
Фото: Kremlin.ru

В России с 2026 года начнут действовать новые меры поддержки семей с детьми, включая семейные налоговые выплаты с возвратом части уплаченного НДФЛ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии по итогам года.

«Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января. Например, из уплаченных 13% налога на доход физических лиц в семьях, где доходы являются скромными (менее полутора прожиточных минимумов на человека), из 13 уплаченных процентов 7%. То есть большая часть будет возвращаться назад в семью», – рассказал он.

Президент выразил надежду, что новая мера станет реальным способом поддержки семей с детьми, а также напомнил о дополнительных выплатах на каждого ребенка, которые положены супругам с низкими доходами.

Тем не менее, по словам Путина, действующих мер поддержки недостаточно, поэтому власти продолжат совершенствовать эту систему.

«Вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровнях должна вокруг этого крутиться», – отметил он.

Президент добавил, что власти намерены повышать уровень заработных плат, чтобы доходы россиян, особенно семей с детьми, не снижались.

Отдельно Путин остановился на проблеме потери льгот многодетными семьями при росте доходов родителей. По его словам, такая практика демотивирует людей увеличивать заработок. Глава государства потребовал от правительства разработать механизмы, которые не будут приводить к снижению льгот при росте доходов.

Он подчеркнул, что лишение многодетных семей поддержки не приводит к экономии бюджетных средств, а «попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально».

Путин напомнил, что государство компенсирует расходы многодетных семей на жилищно-коммунальные услуги, если они превышают 22% от доходов.

Также президент ответил на вопрос о выплатах по уходу за ребенком, которые назначаются только до полутора лет, несмотря на нехватку мест в яслях.

«Надо прямо и по-честному сказать: вопрос только в бюджетных ограничениях. Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело. И, конечно, правительство должно будет подумать, как в целом решать задачи подобного рода», – высказался Владимир Путин.

Он призвал региональные власти при реновации детских садов сразу создавать ясельные группы, а также рассмотреть возможность продления часов работы детских садов, что потребует увеличения числа воспитателей.

Говоря о демографической ситуации, президент заявил о необходимости повышения коэффициента рождаемости в стране. Он напомнил, что в России этот показатель снизился до примерно 1,4 ребенка на одну женщину, тогда как для устойчивого развития необходим уровень не ниже 2%.

Президент призвал популяризировать рождение детей и сделать его «модным» в российском обществе. По его словам, важно формировать понимание ценности материнства и отцовства, в том числе через фильмы, книги и культурные проекты.

Кстати, губернатор Югры Руслан Кухарук уже прокомментировал выступление президенты страны:

«Владимир Владимирович отметил, что с 1 января будут введены дополнительные меры поддержки для семей с детьми на федеральном уровне. Мы также действуем синхронно с этой линией и усиливаем собственные региональные инструменты. В следующем году Югорский семейный капитал будет предоставляться студенческим семьям при рождении первенца. При этом право на получение финансовых мер поддержки сохранится при рождении второго и последующих детей. Звучал вопрос и про приобретение семьями с детьми жилья, в частности вторичного. Для решения этой задачи в округе действует «Арктическая ипотека». В рамках нее жители имеют возможность приобрести квартиру или дом на льготных условиях».


