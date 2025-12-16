16+
Жители Урала главные профессиональные перспективы видят в цифровой грамотности

​Жители УрФО делают ставку на цифровые навыки и «софт скиллы» в 2026 году

Жители Урала главные профессиональные перспективы видят в цифровой грамотности
Фото Freepik

Работающие жители Уральского федерального округа в ближайший год больше всего хотели бы развивать цифровую грамотность и навыки работы с данными, сообщается в исследовании hh.ru. Такой путь профессионального развития выбрали 33% опрошенных. На втором месте — освоение нового оборудования и программного обеспечения (21%). Среди других цифровых приоритетов — искусственный интеллект (20%), языки программирования и автоматизация (16%), а также цифровой маркетинг и SMM (13%).

«Цифровые навыки открывают доступ к современным профессиям, упрощают выполнение задач, повышают конкурентоспособность на рынке труда и позволяют адаптироваться к новым технологиям, а значит способствуют успешной и стабильной карьере в будущем. Сейчас уже очевидно, что это не только повышает ценность кандидата на рынке труда, поскольку цифровая грамотность востребована почти во всех сферах, но и позволяет претендовать на более высокие зарплаты», — комментирует Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

Помимо цифровых компетенций, жители УрФО намерены укреплять и прикладные профессиональные навыки. В 2026 году 21% респондентов планируют изучать основы управления проектами, 19% — развивать навыки тайм-менеджмента, 18% — техники деловых коммуникаций. Основы финансовой и юридической грамотности хотели бы освоить 16% участников опроса, работу с возражениями — 12%, техники продаж и работу с клиентской базой — 11%. В перечень приоритетов также вошло изучение иностранных языков: такую цель обозначили 14% опрошенных.

Отдельное внимание жители округа намерены уделять развитию «мягких» навыков, которые помогают строить долгосрочную карьеру и адаптироваться к изменениям. В ближайший год 38% участников исследования планируют работать над своей адаптивностью и гибкостью, 35% — совершенствовать коммуникативные способности и умение чётко излагать мысли устно и письменно, 32% — развивать критическое мышление и навыки решения сложных задач. Кроме того, многие респонденты отметили важность умения мыслить нестандартно, работать в команде, проявлять лидерские качества, развивать эмоциональный интеллект и навыки управления конфликтами.


Сегодня в 16:48
