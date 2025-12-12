Тюменский проект признан лучшем в стране в сфере детской кибербезопасности

Портал детской кибербезопасности Тюменской области стал победителем первой всероссийской премии «Киберпризнание». Проект признан лучшей образовательной инициативой в номинации для регионов.

Награду от Управления Президента РФ по развитию ИКТ получил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

«Сильные регионы делают сильную Россию. Лучшие региональные проекты превращаются в федеральные решения, укрепляя цифровой суверенитет страны», – отметил, вручая премию, заместитель начальника управления Алексей Максаков.

«Регион прикладывает много усилий для обеспечения высокого уровня информационной безопасности детей. Портал детской кибербезопасности — молодой проект, который мы запустили в апреле этого года. Мы видим, насколько он востребован и полезен», – сказал Станислав Логинов.

Портал детской кибербезопасности Тюменской области представляет собой специализированный образовательный ресурс для школьников, родителей и педагогов. Он содержит информацию о современных киберугрозах, правилах безопасного поведения в интернете и способах защиты от мошенников.

Премия «Киберпризнание» учреждена для выявления и поощрения лучших практик в области информационной безопасности. Победа тюменского проекта подтверждает эффективность региональной политики в сфере цифровой грамотности и защиты детей в интернет-пространстве. Проект будет развиваться и в следующем году.