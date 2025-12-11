Информационное агентство Ura.ru остановила работу на 72 часа

Редакция информационного агентства Ura.ru приостановит работу на 72 часа. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил новый глава издания Андрей Ткаченко, пояснив, что пауза необходима для переговоров с журналистами и выработки дальнейшей стратегии.

По словам Ткаченко, в ходе подготовки сделки по вхождению Ura.ru в состав холдинга Readovka новое руководство детально изучило финансовое состояние компании и пришло к неутешительным выводам.

«У компании колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат, — рассказал новый глава издания. — С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти десять лет работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб».

Новое руководство, по словам Ткаченко, столкнулось с «противодействием нескольких ключевых сотрудников издания» и в результате расторгло трудовые договоры с рядом работников.

Приостановка работы редакции, как заявил Ткаченко, продлится до воскресенья, 10:00 по уральскому времени. Этот период он обозначил как время для «переговоров с журналистами» и уточнил, что главными задачами станут реструктуризация финансовой задолженности и сохранение редакционной политики трудового коллектива.

Сибирско-Уральская медиакомпания, владеющая Ura.ru, фигурирует третьим лицом по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго». В сентябре в редакцию приходили судебные приставы, руководство уведомили о запрете на продажу имущества. По данным ФССП, ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» находится под арестом.

До перехода под контроль холдинга Readovka юридическое лицо принадлежало Елене Куимовой (75%) и Михаилу Вьюгину (25%); в ЕГРЮЛ они по-прежнему указаны совладельцами.