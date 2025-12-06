Власти РФ расширили «белый список» сайтов, доступных при ограничениях связи

В России пополнился «белый список» сервисов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета. Среди них сайты администраций регионов, а также важные государственные и частные сервисы, сообщили Минцифры.

На третьем этапе в перечень добавили:

сайты Центробанка;

ресурсы операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком»;

платформу «Россия – страна возможностей»;

систему «Молодежь России» и студенческий проект «Твой ход»;

СМИ «Известия» и ТАСС;

сервис недвижимости «Домклик»;

охранную систему «Цезарь Сателлит»;

онлайн-кинотеатр Okko.

Власти подчеркивают, что список формируют из наиболее востребованных сервисов в стране, а также по предложениям регионов и федеральных ведомств, отвечающих за безопасность. Добавить ресурс в перечень «по заявке» нельзя.

Одно из ключевых условий включения – все серверы и техническая инфраструктура сервиса должны находиться на территории России.

Напомним, ранее в «белый список» добавили сайты Госдумы, Почту России, Альфа-Банк, сервисы РЖД, портал Tutu.ru, такси «Максим», и другие сервисы.