Власти РФ расширили «белый список» сайтов, доступных при ограничениях связи

В России пополнился «белый список» сервисов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета. Среди них сайты администраций регионов, а также важные государственные и частные сервисы, сообщили Минцифры.
На третьем этапе в перечень добавили:
- сайты Центробанка;
- ресурсы операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком»;
- платформу «Россия – страна возможностей»;
- систему «Молодежь России» и студенческий проект «Твой ход»;
- СМИ «Известия» и ТАСС;
- сервис недвижимости «Домклик»;
- охранную систему «Цезарь Сателлит»;
- онлайн-кинотеатр Okko.
Власти подчеркивают, что список формируют из наиболее востребованных сервисов в стране, а также по предложениям регионов и федеральных ведомств, отвечающих за безопасность. Добавить ресурс в перечень «по заявке» нельзя.
Одно из ключевых условий включения – все серверы и техническая инфраструктура сервиса должны находиться на территории России.
Напомним, ранее в «белый список» добавили сайты Госдумы, Почту России, Альфа-Банк, сервисы РЖД, портал Tutu.ru, такси «Максим», и другие сервисы.