Электронные документы на «Госуслугах» получат юридическую силу

В России электронные документы на «Госуслугах» приравниваются к их бумажным версиям. Речь идет о водительских правах, пенсионном удостоверении, студенческом билете, свидетельстве о рождении и других документах. Об этом сообщили Минцифры, передают РИА Новости.

«Список юридически значимых электронных документов в приложении «Госуслуги» предлагается расширить. Проект постановления об этом опубликован для общественного обсуждения. Какие документы приравняют к бумажным: свидетельство о рождении – при посадке на транспорт, водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО – при проверке документов на дороге сотрудниками ГИБДД, удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет», – указали в сообщении.

Предъявлять документы можно будет в виде QR-кода. Его будут сканировать сотрудники организаций, подключенных к системе. В министерстве подчеркнули, что использование электронных документов останется добровольным – при желании можно продолжать пользоваться бумажными версиями.

В министерстве также добавили, что сейчас QR-код уже применяют для подтверждения возраста при покупке товаров 18+ в магазинах, участвующих в проекте. В рамках эксперимента также работают электронный студенческий билет и удостоверение многодетной семьи. Все цифровые документы формируются через портал «Госуслуги», а предъявить их можно в мессенджере Max.