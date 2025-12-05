Губернатор заявил, что одна из ключевых задач – сделать Тюменскую область «магнитом для талантов».

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с лидерами креативного сектора региона. В обсуждении участвовали представители модной индустрии, кино, музыки, гастрономии и ремёсел, а также креативные продюсеры и руководители сообществ.

«Последние пять лет последовательно формируем экосистему, в которой растут таланты и запускаются новые проекты», – сообщил глава региона на личной странице в социальной сети.

Александр Моор отметил заметные результаты этой работы: в Тюмень приезжают дизайнеры со всей страны на модные показы, активно развивается сообщество рестораторов, появляются новые заведения в партнёрстве с федеральными компаниями. Креативные продюсеры сотрудничают с застройщиками, наполняя городские пространства смыслами.

В исторической части Тюмени формируется креативный кластер, включающий улицу Дзержинского, «Контору пароходства», «Башню» и центр стратегического развития «Сибирь».

«Наши усилия получили высокую оценку: Тюменская область стала победителем национальной премии в номинации „Креативный регион“», – напомнил Александр Моор.

Губернатор сообщил, что в настоящее время завершается работа над инвестиционной стратегией региона до 2050 года. «Одна из ключевых задач – сделать Тюменскую область „магнитом для талантов“», – подчеркнул он, добавив, что для этого особенно важно учитывать мнение тех, кто уже сегодня формирует креативный ландшафт региона.

Правительство области продолжит создавать условия для роста креативных индустрий, проекты которых, по словам Александра Моора, делают регион ярким, современным и открывают новые перспективы для жителей.