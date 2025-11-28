Ключевая ставка Банка России в 2026 году прогнозируется на уровне 15%

Средняя ключевая ставка Банка России в 2026 году составит 15%, заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «Интерфаксу». По его словам, в первом квартале нового года ещё возможна турбулентность из-за повышения НДС и неопределенности в том, как быстро изменения ставок отразятся на ценах.

«Инфляционные ожидания в I–II кварталах 2026 года, скорее всего, будут расти», — добавил топ-менеджер ВТБ. В сентябре советник главы ЦБ Кирилл Тремасов предположил, что к концу 2026 года ставка может опуститься ниже 10%, однако на заседании 24 октября прогноз был пересмотрен в сторону повышения.

Сейчас ключевая ставка составляет 16,5%. Следующее заседание совета директоров Банка России по этой теме намечено на 19 декабря, а первое в 2026 году — на 13 февраля.