В России введут штрафы за задержку сдачи жилья в эксплуатацию

С 1 января 2026 года в России возобновят штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья в эксплуатацию. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Правительство приняло решение не продлевать мораторий на начисление штрафов и пеней, введённый ранее в поддержку строительной отрасли на фоне СВО и высокой ключевой ставки, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

С указанной даты девелоперы вновь будут нести полную ответственность перед дольщиками за нарушение графиков строительства. Отмечается, что временная мера поддержки привела к заметному росту числа затянувшихся проектов: задержки фиксируются уже в 19% строек, что затрагивает около 132 тысяч дольщиков. В этих условиях сохранение моратория признали нецелесообразным.

В то же время федеральные власти рассматривают возможность компромиссного подхода. Понимая, что единовременная выплата накопившихся штрафов и пеней может привести к банкротству части компаний и поставить под угрозу завершение объектов, Минстрой и правительство обсуждают механизм их реструктуризации. Один из вариантов — выплата санкций в рассрочку сроком до трёх лет.

Задача, как подчеркнули на федеральном уровне, — совместно с регионами выработать сбалансированное решение, которое позволит восстановить права дольщиков на своевременное получение жилья и одновременно сохранить устойчивость строительных компаний, чтобы они могли завершить начатые дома.

Для строительного комплекса Югры это решение означает усиление контроля за соблюдением сроков и повышение ответственности девелоперов перед жителями округа.

«Решение правильное. Рекомендую застройщикам при планировании работ на следующий год учитывать его последствия и трезво оценивать свои силы. Жилье должно сдаваться в срок», — отметил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.