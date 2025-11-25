Жанна Алексеева высоко оценила участие Тюменской области в нацпроектах и программе «Пушкинская карта»

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева в ходе рабочей поездки в Тюменскую область встретилась с губернатором Александром Моором. Она поблагодарила регион за проведение первого Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов, отметив высокий интерес к выставке и концертной программе.

Алексеева подчеркнула, что Тюменская область остается для Минкультуры важным и ответственным партнером в реализации проектов, направленных на поддержку культурной сферы. В частности, 93% учреждений региона участвуют в программе «Пушкинская карта».

Губернатор Александр Моор отметил, что область продолжает вкладывать значительные средства в строительство и реконструкцию культурных объектов как в Тюмени, так и в небольших муниципалитетах. Он подчеркнул, что регион открыт к совместной работе с федеральным министерством и намерен продолжать поддерживать государственные приоритеты в сфере культуры.

Тюменская область лидирует в УрФО по охвату молодежи «Пушкинской картой». Тюменское музейно-просветительское объединение стало лауреатом федеральной премии «Пушкинская карта. Премия», а проект «СВОя культура» получил высокие оценки за работу с ветеранами спецоперации.

Во Всероссийском культурном форуме коренных малочисленных народов приняли участие представители Уральского федерального округа, Удмуртии и Республики Саха. На площадках обсуждали вопросы сохранения и развития традиций малочисленных народов России. Форум проходит при поддержке Министерства культуры России.