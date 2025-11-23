Редкий BMW X7 M60i из юбилейной серии выставили на продажу за 145 тыс. долларов

Юбилейный BMW X7 M60i xDrive продают в Беларуси за 145 тысяч долларов – это почти 11,5 млн рублей. Модель выполнена в редком цвете Skyscraper Grau и относится к версии, выпущенной к 50-летию BMW. Владелец сразу подчеркивает: автомобиль отдаст только «в хорошие руки» и никакого торга не будет, поделились эксперты сервиса av.by.

По словам продавца, кроссовер привезен из Кореи. Сейчас его пробег составляет около 28 тысяч километров. Машина идет на 23-дюймовых колесах Michelin, при этом в комплекте есть и родные 22-дюймовые диски. Автомобиль находится в максимальной комплектации: есть интегральное активное рулевое управление – опция, встречающаяся нечасто. Единственное, чего нет, – фаркопа.

BMW X7 M60i xDrive появился в 2022 году после рестайлинга семейства X7. Автомобиль оснащен 4,4-литровым V8 S68 TwinPower Turbo (530 л. с. и 750 ньютон-метров), дополненным 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Несмотря на массу в 2,7 тонны, кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.