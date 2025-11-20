На площадках форума пройдут мастер-классы и обсуждение сохранения культурных традиций

В Тюмени стартовал Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России — одно из ключевых событий года для специалистов, работающих с этнокультурным наследием. В областную столицу приехали более сотни участников из регионов УрФО, Удмуртии и Якутии: представители органов власти, эксперты в сфере культуры, мастера декоративно-прикладного искусства.

Начало форуму дали в музейно-ремесленном пространстве «ЦЕХ», где открылась выставка «Культурное наследие коренных народов Урала». Участники привезли изделия национальных мастеров — от традиционных техник обработки природных материалов до современных художественных работ, отражающих культурный код северных народов.

Открывая мероприятие, директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров подчеркнул, что форум стал площадкой для «укрепления межкультурного диалога и сотрудничества регионов, а также для пробуждения интереса к искусству коренных народов Севера».

С приветственным словом также выступил генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович, отметивший, что подобные инициативы способствуют сохранению духовно-нравственных ценностей и развитию личного потенциала участников.

В ближайшие дни гостей ждут мастер-классы, практическая конференция и обсуждения, посвящённые сохранению культурных традиций и роли региональных сообществ в их передаче.

Форум проходит при поддержке Министерства культуры России, подчеркнули в информационном центре правительства Тюменской области.