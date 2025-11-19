Никита Михалков представил спектакль «12» в Тюмени и Тобольске: как прошли «Большие гастроли»

В Тюменском драматическом театре завершились «Большие гастроли» Никиты Михалкова. Показы спектакля «12» прошли в Тобольске и Тюмени, последняя встреча со зрителем состоялась накануне. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам губернатора, постановка производит сильное впечатление и выходит за рамки привычного театрального показа.

«В каждой сцене чувствуется профессионализм, внимательное отношение к деталям, глубокий режиссёрский замысел. Это не просто театральное действие, а серьёзный разговор о добре и зле, справедливости и ответственности», — отметил Моор.

В ходе визита в регион Никита Михалков встречался с жителями, обсуждал работу творческого сообщества, а также ознакомился с промышленными объектами. В том числе он побывал на производственной площадке «ЗапСибНефтехима».

По словам губернатора, тёплый приём зрителей стал важной частью поездки режиссёра.

Александр Моор выразил благодарность постановочной команде и организаторам гастролей. «Отдельное спасибо Министерству культуры РФ, РОСКОНЦЕРТУ, компании СИБУР и организаторам проекта “Большие гастроли” за возможность увидеть спектакль такого уровня. Рассчитываем, что такие творческие встречи станут доброй традицией», — сказал глава региона.

Ранее губернатор сообщал, что вместе с режиссёром осмотрел исторический центр Тобольска, подчеркнув, что жители региона неизменно тепло относятся к творчеству мастера.