Телемедицина в Тюмени: как поликлиника № 6 снижает риски сосудистых катастроф и спасает жизни

Тюменский опыт в сфере телемедицины получил высокую оценку на федеральной площадке. Поликлиника № 6 представила свои достижения на Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение профессионального долголетия», которая прошла в Ялте и собрала более 700 специалистов из разных регионов страны.

Главный врач поликлиники Людмила Целлер выступила с докладом о внедрении дистанционных технологий в диспансерное наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Она отметила, что в учреждении уже свыше трёх лет работает дистанционно-консультативный центр для пациентов с высокими рисками прогрессирования ХНИЗ, перенёсших сосудистые катастрофы или страдающих тяжёлыми формами заболеваний.

По словам специалиста, использование телемедицинских технологий позволило существенно улучшить контроль факторов риска и снизить вероятность развития повторных сосудистых осложнений. Благодаря мониторингу и оперативной коррекции терапии уменьшилось количество вызовов скорой помощи и экстренных госпитализаций, а охват диспансерного наблюдения заметно вырос.

– Внедрение ТМТ в процесс ДН за высокорисковыми пациентами увеличило число спасенных жизней благодаря своевременному контролю и коррекции терапии, что предотвратило повторные сосудистые катастрофы. Оптимизация процесса повысила эффективность очных визитов и обеспечила преемственность медицинской помощи. Эти результаты подтверждают эффективность ТМТ в вторичной профилактике болезней кровообращениях, – подчеркнула Людмила Целлер.

В ходе дискуссий участники конференции обсуждали новые подходы в профилактике заболеваний, развитие телемедицины, систему корпоративного здоровья и возможности пациент-ориентированных моделей медицинской помощи. Тюменская область на форуме вновь продемонстрировала высокий уровень цифровизации здравоохранения и практические результаты, которые напрямую влияют на качество и безопасность жизни жителей региона.