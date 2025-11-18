Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России состоится в Тюмени

С 20 по 22 ноября Тюмень примет Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России, который станет площадкой для обсуждения вопросов сохранения и развития их уникальных культурных традиций. Мероприятие соберет специалистов, представителей общественных организаций и творческих коллективов из Уральского федерального округа, Республики Саха (Якутия) и Удмуртской Республики.

Эта встреча станет уже четвертой по счету в рамках серии всероссийских форумов, ранее проходивших в Анадыри, Красноярске и Петрозаводске. Выбор регионов для проведения направлен на непосредственное взаимодействие с территориями компактного проживания малых коренных народов.

«Мы выбирали регионы проживания малых коренных народов. Мероприятие направлено на выявление, изучение и обобщение опыта сохранения и популяризации их культуры, взаимодействие с местными социально-культурными сообществами», – подчеркнула важность предстоящей встречи статс-секретарь, заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Основная программа форума развернется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, сообщили в департаменте культуры Тюменской области. В рамках трех дней запланированы открытие выставки «Культурное наследие коренных народов Севера», которая будет работать все дни проведения форума, проведение мастер-классов, концерт «Голос земли моей» в Тюменской филармонии. Ключевым событием станет практическая конференция, посвященная вопросам сохранения и развития культурных традиций коренных малочисленных народов. Завершится форум показом фильма «Север им к лицу».