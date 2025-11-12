Моор: Тюмень выбирает сотрудничество для развития передовых технологий

В Тюмени обсудили развитие межрегионального сотрудничества в сфере науки и технологий. Очередные Губернаторские чтения прошли с участием заведующего лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрия Белоусова. Его доклад, по словам губернатора Александра Моора, подтвердил, что регион движется в верном направлении.

«Когда началось создание в регионах научно-образовательных центров, мы первыми в стране предложили образовать межрегиональный Западно-Сибирский НОЦ, чтобы объединить потенциал Тюменской области, Югры и Ямала, – отметил глава региона. – Ведь задача центра заключается не только в разработке передовых технологий, но и в практическом внедрении инноваций, выводе их на рынок».

По словам Александра Моора, эффективная кооперация дает ощутимые результаты. Так, тюменский Нефтегазовый кластер объединяет сегодня компании из 26 регионов России. Он помогает совместно решать технологические задачи, с которыми сталкивается отечественный топливно-энергетический комплекс.

«Отвечая на вопрос – конкуренция или кооперация, – мы выбираем второе. Потому что кооперация позволяет регионам и бизнесу, а значит, и стране в целом максимально эффективно использовать ресурсы, которыми мы обладаем: квалифицированные кадры, деньги и время», – подчеркнул губернатор.