В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет в 2026 году превысит 83 тыс. рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет Газета.Ru. По её словам, выплата рассчитывается из 40% среднего заработка родителя за два предыдущих года с установленным верхним пределом; в 2025 году максимум составляет чуть менее 69 тыс. рублей.

Бессараб уточнила, что родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, сохраняют право на пособие и после выхода на работу — до достижения ребёнком 1,5 лет; при этом за ними сохраняется основное место трудоустройства.

Размер единовременного пособия по беременности и родам в 2026 году превысит 955 тыс. рублей. Сейчас максимальная сумма за 140 дней отпуска (70 до и 70 после родов) составляет около 794 тыс. рублей. Индексация затронет и выплаты при осложнённых или многоплодных родах.

Кроме того, выплаты по уходу за больным ребёнком до семи лет будут рассчитываться исходя из 100% среднего заработка, независимо от трудового стажа. В остальных случаях размер больничного зависит от стажа: при опыте более восьми лет работник получает выплату в полном объёме. Пособие не может быть ниже МРОТ, что, по словам депутата, позволяет гражданам в период болезни сохранять возможность оплачивать лечение, уход и другие необходимые расходы.