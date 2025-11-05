В следующий раз шестидневка у россиян случится не ранее 2027 года

Россиян в 2026 году не ждут шестидневные рабочие недели наподобие текущей — с 27 октября по 1 ноября перед Днём народного единства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов со ссылкой на утверждённый производственный календарь на 2026 год. Календарь на 2027-й будет утверждён правительством осенью 2026 года, пишет «КоммерсантЪ».

Нилов отметил, что новогодние каникулы сохранят длительность: отдых продлится с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. По его словам, периодически обсуждаемые предложения сократить праздничные дни реализованы не будут — действующий порядок обеспечивает баланс и компромисс, заложенные в Трудовом кодексе.

Общее число рабочих дней в 2026 году составит 247 — столько же, сколько и в текущем. При этом майские выходные станут короче обычного: предусмотрены периоды отдыха 1-3 мая и 9-11 мая, без длинных непрерывных «майских каникул».

Таким образом, график следующего года не предусматривает затяжных рабочих серий из шести дней подряд; возможность их появления будет зависеть от параметров производственного календаря на 2027 год.