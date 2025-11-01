Приставы взыскали с водителей в России 11 млрд рублей

Судебные приставы за девять месяцев текущего года взыскали с водителей 11 млрд рублей по штрафам Госавтоинспекции. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор ФССП — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

По его словам, централизованное взыскание админштрафов за нарушения ПДД теперь ведёт специализированный отдел электронного исполнения в Главном межрегиональном управлении ФССП. Ранее эти функции были распределены между территориальными управлениями. «В данный момент прорабатывается вопрос по расширению его работы», — отметил Аристов.

Глава ведомства добавил, что ФССП и ГАИ проводят совместные рейды для исполнения требований исполнительных документов различного характера. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции участвуют в розыске транспортных средств должников и содействуют установлению их местонахождения.

В службе рассчитывают, что централизация процессов и расширение практики электронного исполнения повысят собираемость штрафов и снизят нагрузку на территориальные подразделения. По данным ФССП, использование межведомственного взаимодействия с ГАИ позволяет оперативнее выявлять неплательщиков и применять к ним предусмотренные законом меры принудительного взыскания.