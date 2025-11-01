16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,9756   EUR  93,3893  

Новости

Больше новостей
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Больше опросов

С начала года приставы взыскали с российских водителей 11 млрд рублей неоплаченных штрафов

Приставы взыскали с водителей в России 11 млрд рублей

С начала года приставы взыскали с российских водителей 11 млрд рублей неоплаченных штрафов
Фото Freepik

Судебные приставы за девять месяцев текущего года взыскали с водителей 11 млрд рублей по штрафам Госавтоинспекции. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор ФССП — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

По его словам, централизованное взыскание админштрафов за нарушения ПДД теперь ведёт специализированный отдел электронного исполнения в Главном межрегиональном управлении ФССП. Ранее эти функции были распределены между территориальными управлениями. «В данный момент прорабатывается вопрос по расширению его работы», — отметил Аристов.

Глава ведомства добавил, что ФССП и ГАИ проводят совместные рейды для исполнения требований исполнительных документов различного характера. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции участвуют в розыске транспортных средств должников и содействуют установлению их местонахождения.

В службе рассчитывают, что централизация процессов и расширение практики электронного исполнения повысят собираемость штрафов и снизят нагрузку на территориальные подразделения. По данным ФССП, использование межведомственного взаимодействия с ГАИ позволяет оперативнее выявлять неплательщиков и применять к ним предусмотренные законом меры принудительного взыскания.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:39, просмотров: 107, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ 855
  2. Дорожная кампания Сургута: результаты и перспективы на будущее // ONLINE 851
  3. ​Льготы участникам СВО, долги УК и судьба морга на Каролинского − главные итоги заседания Думы Сургута 697
  4. В Сургуте медики прооперировали 92-летнюю пациенту с опасным переломом 660
  5. Двух подростков, избивших сверстника в Сургуте, отправили под стражу 633
  6. Запретом алкомаркетов проблему не решить. Необходима альтернатива алкоголю 628
  7. В Сургуте почтили память жертв политических репрессий 612
  8. В России начали ограничивать регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp* 596
  9. Каждый десятый работающий житель Югры продлит ноябрские длинные выходные отгулами или отпуском 550
  10. В Югре за ближайшие три года на социальную сферу направят почти триллион рублей 542
  1. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 3075
  2. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 2407
  3. ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева 2268
  4. ​Малому бизнесу приготовиться! 2061
  5. ​В ожидании рампы 2026
  6. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 1989
  7. ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень 1916
  8. ​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности? 1909
  9. Волонтеры и молодежь Сургута высадили 30 деревьев на улице Островского 1888
  10. ​Сэндвичи, роллы, мороженое: «Аэрофлот» обновил детское меню 1784
  1. Погуляем, поедим 11409
  2. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 7299
  3. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6584
  4. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6299
  5. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5848
  6. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5391
  7. ​Покоривший стихию 5188
  8. ​Время, вперед! 4961
  9. ​Великая трагедия и возрождение города 4487
  10. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 4176

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика