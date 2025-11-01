​Бывшие владельцы «Корпорации СТС» получили новый иск от Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура России продолжает кампанию по изъятию в госсобственность активов, связанных с бывшими владельцами «Корпорации СТС» Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. Новый иск на сумму более 30 миллиардов рублей подан в Ленинский районный суд Екатеринбурга, пишет faktologia.com.

В центре внимания надзорного органа — тюменский мусорный оператор «ТЭО», ямальская компания «Ямалкоммунэнерго» и «Нижневартовская энергосбытовая компания». По данным прокуратуры, эти активы были выведены в частные руки с использованием служебного положения в государственных структурах.

Круг ответчиков расширился. Помимо самих Бикова и Боброва, к делу привлечены их предполагаемые доверенные лица — держатели акций и долей в компаниях, через которых, по версии прокуратуры, осуществлялось управление активами. Среди них — совладельцы ООО «Предприятие проектного финансирования» и ООО «ТЭО», а также генеральный директор ООО «ТЭА» Ирина Демидович.

Как утверждает надзорное ведомство, начиная с 1999 года, Биков и Бобров, занимая ключевые должности в структурах РАО «ЕЭС России», в частности в «Тюменьэнерго», использовали своё служебное положение и неформальные связи для получения доступа к конфиденциальной информации и последующего незаконного приобретения ликвидных активов. Это, по версии следствия, и стало основанием для подачи иска о признании имущества приобретённым с нарушением антикоррупционного законодательства.

Генпрокуратура требует обращения в доход государства акций всех выявленных компаний, а также ареста их имущества и счетов. При этом допускается возможность продолжения эксплуатации активов до окончания судебных разбирательств.

Рассмотрение иска назначено на 11 ноября. Ранее, в октябре, суд уже удовлетворил аналогичный иск и постановил изъять в пользу государства более 80 компаний, связанных с группой Бикова и Боброва.