Эксперты ожидают улучшения ситуации с просроченной задолженностью заемщиков

Банкиры ожидают улучшения ситуации с просроченной задолженностью заемщиков, которая находится на небольшом уровне в четвертом квартале. По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, незначительный рост показателя в сентябре носит технический характер и не отражает ухудшения качества кредитного портфеля.

«Связано не с ростом объема плохих кредитов, а со значительными погашениями, которые привели к сокращению общего объема кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегменте», – пояснил Дмитрий Пьянов, отметив, что малый и средний бизнес демонстрирует высокую адаптацию к макроэкономическим условиям, вводить ограничения для предпринимателей в банке не намерены.

При этом чистая прибыль за девять месяцев этого года составила 380,8 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,5%. Также банк видит реалистичным и пока не меняет прогноз по прибыли в 500 млрд рублей, а за 2026 год – 650 млрд рублей.