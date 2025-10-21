Тюменская область демонстрирует рост внешней торговли: товарооборот увеличился на 14,5%

В первом полугодии 2025 года Тюменская область зафиксировала значительный рост товарооборота, что свидетельствует об успешном развитии внешнеэкономической деятельности региона.

По данным департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, ключевые показатели выглядят следующим образом:

общий объем товарооборота увеличился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

объем экспорта со странами СНГ вырос на 10,4%,

импорт увеличился на 54,4%.

Особенно заметно вырос объем закупок продукции из Китая – на 149%.

– Системно развивается сотрудничество со странами СНГ, в указанный период реализована целая серия деловых переговоров и визитов в Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Это стратегическое направление для роста интенсивности экономического взаимодействия, – отметил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

Рост товарооборота свидетельствует об укреплении позиций стран СНГ в региональной экономике, а также о растущем интересе тюменского бизнеса к китайской продукции и технологиям.