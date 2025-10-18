В Тюмени выбрали лучшую бизнес-идею «серебряного» возраста

В Тюмени состоялся финал конкурса «Серебряный старт», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Одиннадцать участниц представили свои бизнес-проекты. Идеи были разнообразны: от создания мастерской шоколада и агентства праздников до организации подготовки детей к школе и пошива нижнего белья. Среди представленных проектов была и организация патриотических экскурсий.

Победу в конкурсе одержала Вера Ожогина с проектом «Плетеная ива», получив грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего дела.

– Мы в восторге от проекта. Каждый день был наполнен душевностью и позитивом. Все участницы – сильные женщины, у которых стоит поучиться стойкости и умению идти вперед, несмотря ни на что. Центр «Мой бизнес» будет помогать с реализацией их проектов: от регистрации бизнеса до его масштабирования, – отметила руководитель Центра «Мой бизнес» Мария Покалюхина.

Проект «Серебряный старт» будет продолжен в 2026 году.

Проект направлен направленный на поддержку пожилых людей, желающих открыть собственное дело. Участниками программы стали 23 жителя региона, самому старшему из которых – 70 лет.