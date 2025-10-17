Тюменские специалисты получили высокую оценку за инклюзивные лагеря для детей с инвалидностью

Центр комплексной реабилитации «Родник» из Тюменской области получил высокую оценку на XII Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2025», прошедшем в Москве. Специалисты учреждения были удостоены звания лауреатов, а также отмечены как одни из лучших в номинации «Высокий уровень методического обеспечения развития инклюзивной образовательной среды».

Авторский коллектив, в составе которого заместитель руководителя по социальной реабилитации Данил Варяев, старший тренер-преподаватель по АФК Юлия Яковлева и методист Мария Варяева, представил свою разработку на конкурсе, продемонстрировав инновационный подход к инклюзивному образованию.

Разработанная центром «Родник» уникальная технология социальной адаптации и инклюзивного сотрудничества вошла в топ-10 лучших практик в стране. Она успешно применяется во время летних лагерных смен, где дети с ограниченными возможностями здоровья получают возможность прожить смоделированную социальную жизнь, учась взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками.

По словам министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, подобные достижения подтверждают, что образование должно быть доступно для всех детей, вне зависимости от их индивидуальных особенностей.

– Участники конкурса показали, что профессионализм , любовь к детям и искренне стремление помочь меняют образовательную среду и жизнь ребят к лучшему, – подчеркнул министр.