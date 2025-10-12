В Чечне раскритиковали Центробанк из-за голосования по новой 500-рублевой купюры

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обратился к Центробанку России с критикой по поводу голосования за выбор символов для новой 500-рублевой банкноты. Поводом стало отключение некоторых платформ для голосования, что, по мнению министра, мешает поддержать вариант с изображением комплекса «Грозный-Сити».

Согласно предварительным результатам по состоянию на 13:25 по мск 12 октября, в онлайн-голосовании лидирует гора Эльбрус – ее выбрали 1 198 191 человек. Комплекс небоскребов «Грозный-Сити» находится на втором месте, набрав 1 056 716 голосов.

«Мы, жители Чеченской Республики, самым активном образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на ее обратной стороне, был изображен нами всеми любимый высотный комплекс «Грозный-Сити», – заявил Дудаев в видеообращении в своем телеграм-канале.

Министр подчеркнул, что жители Чечни и их сторонники из других регионов активно голосовали, благодаря чему удалось вырваться вперед. Однако, по его словам, в ответ Центробанк «начал закрывать платформы», на которых был «всплеск голосов от жителей Чеченской республики».

«Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, через «Одноклассники», через «ВКонтакте», но сейчас мы видим, что какие-то из этих платформ закрываются. Они видят всплеск голосов от жителей Чеченской Республики и наших друзей по все стране, которых мы призвали помочь проголосовать за «Грозный-Сити», идет бешеная динамика, мы отрываемся далеко вперед – и закрываются какие-то платформы. <…> Обращение к ЦБ: если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование?», – утверждает Дудаев.

Дудаев подчеркнул, что чеченцы не выступают против других вариантов, а «просто голосуют за свой», который он назвал символом современной России, единства народов и процветания.