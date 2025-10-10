Четыре тюменца стали лауреатами окружного этапа премии «Гордость нации 2025»

Четыре представителя Тюменской области стали лауреатами окружного этапа VI Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации 2025». Торжественная церемония чествования прошла сегодня в Екатеринбурге, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

– Данные результаты подтверждают высокое качество участников, которые были отобраны на региональном этапе. Желаем коллегам успеха на федеральном конкурсе, – отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

Лауреатами стали:

Сергей Козлов, председатель регионального отделения Союза писателей России — лауреат I степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков»;

Галина Вилюм, журналист, ведущая программы «Жизнь национальностей» на радио «Регион-Тюмень» — лауреат I степени в номинации «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»;

Тамара Трунилова, председатель Общества русской культуры Тюменской области — лауреат II степени в номинации «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях»;

Команда студентов Тюменского государственного медицинского университета (Кирилл Падерин, Денис Войков, Жанна Янушкевичус) — лауреаты II степени в номинации «Поколение Ум».

Председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев сообщил, что принято решение направить на федеральный этап еще пять заявок от Тюменской области. Заключительный этап конкурса состоится в Москве 10 ноября.