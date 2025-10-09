Власти России задумались об изменении параметров работы самозанятых

16+
Совет Федерации предложил завершить «эксперимент с самозанятыми» на два года раньше срока

Совет Федерации предложил завершить «эксперимент с самозанятыми» на два года раньше срока
Совет Федерации рекомендовал правительству России рассмотреть возможность досрочного завершения эксперимента с налоговым режимом для самозанятых — уже в 2026 году, вместо запланированного 2028-го, пишет «Газета.Ru». Сенаторы предложили проанализировать результаты эксперимента по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а по итогам анализа — проработать вопрос о его завершении в 2026 году и выработать меры, направленные на предотвращение занижения налоговой базы при найме работников.

Режим налога на профессиональный доход (НПД) был введён в России в 2019 году и изначально задумывался как экспериментальный — срок его действия был установлен до 31 декабря 2028 года. Закон позволил гражданам, работающим без наёмных сотрудников, легально платить налоги с дохода по упрощённой схеме: 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

На сегодняшний день, по данным Минэкономразвития, в России зарегистрированы 14,3 миллиона самозанятых. Режим пользуется популярностью благодаря простоте регистрации и отсутствию обязанности сдавать отчётность.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что вопрос о пересмотре законодательства о самозанятых до 2028 года не рассматривается. По его словам, правительство взяло на себя обязательство «не трогать институт самозанятых десять лет». Тем не менее министр отметил, что обсуждение будущего системы уже необходимо начинать. «Мы обещали не менять подходы к самозанятым до 2028 года — это принципиальная позиция правительства. Но уже сейчас нужно начинать обсуждать, что будет дальше», — подчеркнул Решетников на заседании Совета Федерации 23 сентября.

Эксперты отмечают, что возможное завершение эксперимента в 2026 году потребует выработки нового механизма налогообложения для миллионов граждан, занятых в сфере фриланса, услуг и мелкого предпринимательства. По мнению аналитиков, резкое изменение правил может повлиять на развитие малого бизнеса и привести к возврату части самозанятых в «серый сектор», если новые условия окажутся менее выгодными.


Сегодня в 14:47
