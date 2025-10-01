В Вагайском муниципальном округе открыли два ФАПа

Тюменцы активно следят за своим здоровьем: с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли уже более 500 тысяч жителей региона. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на официальной странице в социальной сети.

Обследоваться можно в 26 медицинских организациях области. Губернатор подчеркнул, что диспансеризация и профосмотры играют важную роль в поддержании здоровья и своевременном выявлении заболеваний.

Для обеспечения доступности медицинских услуг для всех жителей, в регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. В частности, в Вагайском муниципальном округе начали работу сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). ФАПы оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи и проведения первого этапа диспансеризации и профосмотров.

– Активная диагностика и раннее выявление заболеваний – это наши приоритетные направления работы. Продолжаем её вести в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», – отметил Александр Моор.

Развитие системы здравоохранения, направленное на раннее выявление заболеваний, является важной составляющей повышения качества жизни и увеличения продолжительности жизни жителей Тюменской области.