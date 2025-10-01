В Госдуме предлагают школьникам учиться пять дней в неделю с 9 утра

В Государственную думу поступил законопроект, который меняет правила организации учебного процесса в российских школах. Согласно документу, предлагается запретить шестидневную учебную неделю и установить начало занятий не ранее 9:00.

Кроме того, проект предполагает, что внеклассные мероприятия, не включённые в обязательный учебный план, должны проводиться только в выходные и праздничные дни.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что цель законопроекта — сохранение и укрепление здоровья школьников, создание условий для их творческого развития и семейного воспитания. Также подчеркивается необходимость адаптации учебного процесса к динамике умственной работоспособности детей и равномерному распределению нагрузки в течение недели.