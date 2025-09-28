Тюменская молодежь получила гранты на форуме «УТРО» для развития региона

Три проекта молодых тюменцев получили поддержку от Росмолодежи на форуме «УТРО», который проходил в Тюмени. В рамках конкурса «Росмолодежь.Гранты» участники смогли представить свои идеи и получить финансирование на их реализацию.

В церемонии награждения принимали участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и статс-секретарь – заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.

Среди победителей из Тюменской области:

Дарья Скорикова с проектом регионального археологического фестиваля «Человек. Природа. История» – 800 000 рублей;

Георгий Семенов с настольной патриотической игрой «Рубежи побед 1941-1945» – 304 000 рублей;

Анна Оганисян с медиашколой «МедиаСтарт: Твой путь в мир медиа» – 400 000 рублей.

Сегодня, 28 сентября, форум «УТРО-2025» завершил свою работу в Тюмени, в очередной раз подтвердив свою роль в поддержке молодежных инициатив и укреплении межрегиональных связей.

Как отмечают организаторы, «за пятнадцать лет «УТРО» доказало свою эффективность – здесь начались сотни проектов и историй успеха, а идеи участников получают реальный шанс на воплощение при поддержке округа. На форуме рождаются идеи, которые укрепляют межрегиональные экономические и социальные связи. Они получают реальный шанс на воплощение при поддержке округа».

В заключительный день форума были вручены награды победителям командных соревнований по направлениям: спорт, волонтёрство, цифровая активность, гранты, творчество и интеллектуальные игры.