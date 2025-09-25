Средняя зарплата в России выросла на 16% за год

Средняя номинальная зарплата в России в июне 2025 года составила 103,2 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее прогнозу, к концу года показатель может вырасти еще на 3-4%.

Рост зарплат заметен и по сравнению с прошлым годом − плюс 16%. Однако более показательна медианная зарплата, то есть сумма, выше и ниже которой получает одинаковое число работников. В июне она достигла 66,2 тыс. рублей. С начала года медианная зарплата выросла на 14,5%, а за год − на 20%.

С учетом инфляции в 3,8% реальный рост составил 10,7%. Эксперт отметила, что темпы роста постепенно замедляются. На динамику зарплат, по ее словам, влияют не только экономические показатели, но и социальные, производственные факторы.

Напоминаем, что в Югре за год уровень предлагаемых зарплат вырос на 7%, достигнув медианного значения в 81 289 рублей. Это выше общероссийского показателя, который в июне 2025 года составил 75 512 рублей.