​В России НДС может вырасти до 22%

НДС в России могут повысить впервые с 2019 года

​В России НДС может вырасти до 22%
Фото: freepik.com

Ряд СМИ сообщают, что правительство РФ рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) для пополнения бюджета. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, НДС остается единственным налогом, рост которого способен принести в казну существенные поступления. Остальные налоги в последние годы власти уже повышали. Предполагается, что проект бюджета внесут в парламент 29 сентября. Источники утверждают, что ключевые параметры документа согласованы с президентом России Владимиром Путиным.

В последний раз НДС повышали в 2019 году ‒ с 18% до 20%. В 2024 году этот налог обеспечил около 37% всех федеральных доходов ‒ почти 13,5 трлн рублей. По подсчетам Reuters, возможное повышение ставки до 22% позволит сократить прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 год почти вдвое.


нравится (1) не нравится (2)
20 сентября в 10:13, просмотров: 809, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

